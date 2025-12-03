Tombino aperto al Parco Arbostella un pericolo per i bambini | la denuncia

Tombino aperto al parco Arbostella a Salerno, un pericolo per pedoni e bambini. Questa la segnalazione giunta in redazione da un cittadino, che segnala la presenza di un tombino aperto: “Sarebbe opportuno che venga messo in sicurezza. Possibile che nessuno lo segnali?”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

IMOLA, CADE IN UN TOMBINO APERTO E NON SEGNALATO, 6 GG di PROGNOSI, CARAPIA (FDI) "Fatto grave". IMOLA: Mentre camminava inciampa in un tombino, senza coperchio e non segnalato, e finisce al Pronto Soccorso. E' successo nella zona i - facebook.com Vai su Facebook

Cagnolino precipita in un tombino aperto e viene risucchiato dall’impianto fognario: “Il padrone era sconvolto, lo chiamava disperato. Poteva succedere a un bambino” - Sabato 21 giugno, infatti, nel comune di Trezzano sul Naviglio, nell’hinterland milanese, un cane di piccola taglia si è ... Come scrive ilfattoquotidiano.it