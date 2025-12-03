Tolti alla famiglia due bambini nell’Aretino | zero vaccini poca vita sociale e dubbi sull’home schooling I genitori fanno parte di una setta

La storia di due fratellini, di 9 e 4 anni, allontanati dai loro genitori e affidati a una comunità protetta a Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo, richiama inevitabilmente il caso della « famiglia nel bosco » di Palmoli, in Abruzzo. I bambini non erano mai stati sottoposti a controlli scolastici obbligatori previsti dalla legge per l’istruzione parentale, non avevano un pediatra né un medico di famiglia, e non avevano ricevuto alcuna vaccinazione. Pur vivendo in una casa confortevole, avevano poche opportunità di socializzare con coetanei o adulti esterni al nucleo familiare. Ora si scopre anche che i genitori facevano parte di una setta che rifiuta radicalmente ogni autorità dello Stato. 🔗 Leggi su Open.online

