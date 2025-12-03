Tod' s chiede tempo per discutere il divieto di pubblicità | Garantiremo la dignità dei lavoratori

Il noto brand di moda Tod's, finito al centro di un'inchiesta per caporalato, ha chiesto e ottenuto un rinvio dell'udienza (inizialmente fissata per oggi, 3 dicembre) per discutere la richiesta del pm Paolo Storari del divieto di pubblicità per sei mesi. I legali di Tod's: "Impegno per garantire.

