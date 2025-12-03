Futuro ancora da decidere per Marco Tizza (nella foto), che dopo l’uscita di scena della Wagner Bazin WB, formazione belga con la quale era legato dal 2022, è ora in cerca di una nuova squadra. Il professionista brianzolo è ancora in attesa di firmare il contratto e potrebbe farlo a breve con la VF Group Bardiani CSF Faizanè della famiglia Reverberi oppure con la Solution Tech Vini Fantini di Angelo Citracca, entrambe squadre del circuito UCI Professional. "Le trattative in corso mi lasciano ben sperare ma ho bisogno di una certezza, che poi sarebbe un contratto che mi garantisca il passaggio a una delle due società - ha detto Tizza -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tizza a caccia di un team: "Spero di firmare presto il contratto"