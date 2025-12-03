Tivù Verità | Allontanamenti la mamma che non può vedere il bimbo malato di tumore
Esistono casi peggiori di quello della famiglia del bosco. A Francesca hanno portato via i figli due volte. La prima nel 2022, con un incredibile spiegamento di forze che fu mostrato da Mario Giordano a Fuori dal coro. Poi nel 2024, addirittura separando i due bambini. Ora il più piccolo è gravemente malato, e lei non può abbracciarlo. 🔗 Leggi su Laverita.info
Un caso come quello della 'famiglia nel bosco' con bambini allontananti dai genitori anche in Toscana, a Caprese Michelangelo (Arezzo). La vicenda, riportata da La Verità, riguarda una coppia e i loro figli, 4 e 8 anni, portati via dopo un intervento congiunto Vai su X
