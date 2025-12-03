Tiro a volo un poker di italiani cerca gloria nella Finale di Coppa del Mondo

Nella Finale di Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, in programma a Doha, in Qatar, dal 6 all’8 dicembre, saranno protagonisti quattro italiani: nel trap femminile Silvana Stanco, nel trap maschile Giovanni Pellielo e Mauro De Filippis e nello skeet maschile Gabriele Rossetti. In ciascuna delle quattro specialità individuali previste si sono qualificati i migliori 10 tiratori della stagione: nelle prime due giornate sono previste le qualificazioni, mentre nella terza si disputeranno tutte le finali, alla quale prenderanno parte i primi 6 classificati al termine dei 125 piattelli. Nel trap femminile Silvana Stanco si misurerà con la sammarinese Alessandra Perilli, le australiane Penny Smith e Laetisha Scanlan, l’atleta individuale neutrale Lada Denisova, la statunitense Carey Garrison, la taiwanese Liu Wan-Yu, la turca Rumeysa Kaya, la spagnola Mar Molne e la polacca Sandra Bernal. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a volo, un poker di italiani cerca gloria nella Finale di Coppa del Mondo

