L’ Italia avrà un solo rappresentante nella Finale della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, in programma a Doha, in Qatar, sabato 6 e domenica 7 dicembre: nella carabina da 10 metri ad aria compressa maschile sarà in gara Danilo Dennis Sollazzo. L’azzurro sarà impegnato sabato 6 dicembre, quando andranno in scena tutte le specialità individuali da 10 metri, mentre domenica 7 si disputeranno quelle da 25 e 50 metri: in entrambi i casi qualificazioni e finali si esauriranno nella medesima giornata. In ciascuna delle otto specialità individuali si sono qualificati i migliori 10 tiratori della stagione, ai quali si sono aggiunte due wild card, assegnate tutte ad atleti qatarioti, portando cosi il totale a 12 iscritti per ogni specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a segno, l’Italia si affida a Danilo Dennis Sollazzo nella Finale di Coppa del Mondo