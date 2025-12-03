Osservando la distribuzione e la tipologia dei locali nella città di Milano, si nota come sempre più di frequente sia difficile individuare nuove aperture – o quanto meno novità sensibili – nel settore miscelazione. Stiamo chiaramente parlando del cocktail bar vero e proprio, non tanto del bar caffetteria, quindi quella tipologia di esercizi identificabili come street o neighborhood bar, realtà più o meno di quartiere in cui poter godere di un servizio amichevole e di una proposta di miscelazione che non si limita al classico aperitivo o al calice di vino. Ci sono varie motivazioni che spiegano come mai anche una metropoli in costante crescita ed espansione enogastronomica risulti piuttosto immobile da un punto di vista di imprenditoria e miscelazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Tiriamo le fila di un panorama beverage milanese in profondo cambiamento