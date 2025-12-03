Thuram a Mediaset | Servirà una gara seria sto dando il massimo per…

Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match contro il Venezia in Coppa Italia. Intervenuto nel corso del prepartita di Inter Venezia, sfida valevole per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia 202526, l’attaccante nerazzurro Marcus Thuram ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. SUL MATCH – « Dobbiamo fare una gara seria, questo avversario l’hanno scorso era in Serie A e non hanno perso tanti giocatori. Qua l’anno scorso avevamo fatto solo 1-0, sarà una partita dura che dobbiamo affrontare in modo serio ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram a Mediaset: «Servirà una gara seria, sto dando il massimo per…»

