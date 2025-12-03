The witcher torna con un fumetto dark horse ricco di avventure

annuncio ufficiale: il ritorno di "the witcher" con il nuovo adattamento a fumetti. Il mondo di Geralt di Riva si prepara a un nuovo capitolo, grazie al prossimo progetto di adattamento delle storie originali di Andrzej Sapkowski. Si tratta di un'importante collaborazione tra CD Projekt RED e Dark Horse Comics, finalizzata alla pubblicazione di un nuovo graphic novel previsto per agosto 2026. Questa iniziativa rappresenta un'ulteriore espansione dell'universo fantastico che ha conquistato fan in tutto il mondo. adattamento del racconto "the last wish" in versione fumetto. una celebre storia originale di sapkowski trasposta in graphic novel.

