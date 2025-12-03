The Cage venerdì 5 dicembre il tour del chitarrista Kiko Loureiro

Livornotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 5 dicembre, al The Cage, arriva il tour di Kiko Loureiro. Musicista simbolo per generazioni di chitarristi e nome imprescindibile del metal internazionale – dai Megadeth agli Angra, passando per una produzione solista che ha ridefinito il concetto di tecnica e musicalità – Loureiro porta. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

