The apothecary diaries sarà il prossimo successo dell anime in live action
l’adattamento live-action di “the apothecary diaries” sospinto da grande aspettativa e rischi. Il fenomeno delle produzioni cinematografiche e televisive ispirate ad anime e manga è in costante crescita, attirando l’interesse di vaste platee di fan e appassionati. Recentemente, si è acuito l’interesse verso la realizzazione di un film live-action di “The Apothecary Diaries”, una serie che ha riscosso grande successo con la seconda stagione della sua trasposizione animata nel 2025. Le indiscrezioni parrebbero indicare che questa operazione rappresenti un tentativo di portare la storia di grande richiamo sul grande schermo, anche se non mancano le criticità e le sfide da affrontare. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
