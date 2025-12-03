Thauvin in attacco Sangaré metronomo Sage in panchina | come fa il Lens ad essere primo in Ligue 1 davanti al Psg

Ventun anni. Tanto è servito al Lens per rivedere il proprio nome in cima alla classifica della Ligue 1. Un tempo sufficiente a cambiare presidenze, cicli tecnici, generazioni di tifosi e persino identità calcistiche. Eppure, tra le mura del Bollaert-Delelis, c’era sempre stata una silenziosa convinzione: che il Sang et Or, prima o poi, sarebbe tornato. Non una sorpresa assoluta, quindi, ma il coronamento di un percorso che oggi il calcio francese osserva con un misto di stupore e rispetto. La vittoria ad Angers, firmata dall’ex capitano dell’Udinese Florian Thauvin, ha proiettato il Lens al primo posto dopo più di due decenni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

