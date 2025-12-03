Teverola assalto da 100.000 € alle Poste | sconto di pena per i rapinatori giuglianesi

Sconto di pena per Palma Pasquale, 24enne, e Salvati Agostino, 19enne, entrambi rapinatori giuglianesi. I due erano arrestati lo scorso luglio insieme a un soggetto minorenne per aver rapinato l'ufficio postale di Teverola. Il bottino fu ingente, oltre 100.000 €.

