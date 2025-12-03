Test Medicina oggi i risultati del primo appello del semestre filtro | quando esce la graduatoria

Verranno pubblicati oggi, mercoledì 3 dicembre, sul portale Universitaly i risultati del primo appello del semestre filtro di Medicina: tutto quello che c'è da sapere su punteggio, secondo appello e graduatoria nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

