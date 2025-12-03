tesla crollano le immatricolazioni in europa a novembre nuovo punto critico

Tesla ha chiuso il mese di novembre con un forte calo delle immatricolazioni in molti dei principali mercati europei, confermando una tendenza negativa che prosegue ormai da mesi. Nonostante l’arrivo delle versioni aggiornate della Model Y, il marchio di Elon Musk fatica a contenere la perdita di quota in una piazza dove la concorrenza cresce rapidamente e la sensibilità dei consumatori verso l’elettrico sta cambiando. I dati diffusi dai vari enti nazionali parlano chiaro: in Francia le immatricolazioni sono scese del 58%, in Svezia del 59%, in Danimarca del 49%, nei Paesi Bassi del 44%, in Portogallo del 47% e in Spagna del 9%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

