Terza edizione del Passaporto dei Presepi | due differenti percorsi tra arte e tradizione
Il Natale a Genova si appresta a svelare la sua magia più autentica con la terza edizione del Passaporto dei Presepi, un’iniziativa promossa dal Comune e dall’Arcidiocesi di Genova. Un'esperienza tra arte e tradizione con tante novità e numerosi nuovi presepi aderenti.L'iniziativa prende il via. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
