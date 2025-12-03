Terribile lutto ad Amici | Natale fatale per la ballerina!

Tragedia devastante per l’ex ballerina di Amici: il marito muore colto da malore mentre sistema addobbi natalizi. Lascia la moglie e tre figlie piccole. Un’ombra di dolore si abbatte improvvisa su una famiglia amata dal pubblico: la notte tra l’1 e il 2 dicembre il marito della ex ballerina di Amici, Susy Fuccillo, è scomparso per sempre. Era intento a decorare la sua casa per le feste di Natale quando un malore fulmineo lo ha strappato alla vita. La magia delle luci natalizie si è spenta nel silenzio di un addio che nessuno poteva prevedere. Si chiamava Salvatore Raciti, aveva solo 41 anni. Con le mani sporche di rami e luci colorate, pensava a sorprendere la moglie e le loro tre bambine — piccole vite intime di nome Cristina, Giordana e Costanza — con un Natale felice. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

