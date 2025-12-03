Terremoto scossa di magnitudo 3.6 a Messina

Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata dall'Ingv a Messina alle 23:16. La profondità stimata è stata di circa 49 km. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Terremoto, scossa di magnitudo 3.6 a Messina

TERREMOTO. SCOSSA DI MAGNITUDO 2.0 ALLE ORE 04:31:44 CON EPICENTRO A CASTELMEZZANO (PZ). RILEVAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA. LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE https://filippomele.blogspot.com/2025/ - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto a Messina, scossa di magnitudo 3.6 avvertita anche a Reggio Calabria - 6 è stata registrata alle ore 23:16 con epicentro a Messina. Segnala ilmessaggero.it

Terremoto, scossa di magnitudo 3.6 a Messina - 6 è stata registrata dall'Ingv a Messina alle 23:16. tg24.sky.it scrive

Terremoto oggi all’Aquila, 2.7 di magnitudo/ Ultime notizie INGV: scossa da 2.2 a Cosenza - 7 di magnitudo: le ultime notizie e gli aggiornamenti in diretta del 30 novembre da parte dell'INGV ... Scrive ilsussidiario.net

Terremoto Campi Flegrei, 2.7 di magnitudo/ In mattinata uno sciame sismico con 24 scosse consecutive - Poco dopo le 16 di oggi si è verificato un nuovo terremoto Campi Flegrei: l'INGV ha rilevato una scossa da 2. Si legge su ilsussidiario.net

Due scosse di terremoto a Catania tra Milo e Pedara, la più forte di magnitudo 2,6 avvertita dalla popolazione - Due scosse terremoto sono state sentite vicino a Catania, tra Milo e Pedara all'alba. Come scrive virgilio.it

Sciame di terremoti nel Catanese: epicentro tra Mascalucia e Tremestieri - Quattro scosse in cinque minuti registrate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Da meridionews.it