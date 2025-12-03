Terremoto registrata una scossa nel Messinese
Una scossa di terremoto è stata registrata nella tarda serata di ieri in provincia. Il sisma, magnitudo 3.6, s è bverificato alle 23:16. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 49 chilometri di profondità ed epicentro vicino. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“TREMA” ANCORA LA COSTA DEL GARGANO Una scossa di terremoto di magnitudo (ML) 2.1 è stata registrata questa mattina, venerdì 28 novembre 2025, al largo della Costa Garganica. L’evento sismico è avvenuto alle ore 08:07:36 (ora italiana). Coordina - facebook.com Vai su Facebook
#Terremoto di magnitudo 6,6 al largo dell'Indonesia. Colpita l'isola #Simeulue. La scossa è stata registrata alla profondità di 25km. Nessun allarme tsunami. L'arcipelago si trova sulla 'Cintura di fuoco': a ottobre era stato colpito da un sisma di 6,5 gradi. Foto Vai su X
Terremoto di magnitudo 3.6 nel Messinese - 6 è stata registrata alle 23:16 di ieri nel nordest della Sicilia, in provincia di Messina. Come scrive rainews.it
Scossa di 3.6 nella notte in provincia di Messina - 6 è stata registrata alle 23:16 di ieri nel nordest della Sicilia, in provincia di Messina. Lo riporta corrieredellacalabria.it
Terremoto, scossa di magnitudo 3.6 a sud di Messina - 6 è avvenuto a 7 km a nord di Itala, in provincia di Messina, alle 23:16 di ieri sera. Da rainews.it
Scossa sismica nel Messinese: magnitudo 3.6, nessun danno segnalato - Un terremoto di magnitudo 3,6 è stato registrato nella tarda serata di ieri, alle 23:16, nel settore nord- Scrive orizzontescuola.it
Terremoto avvertito a Reggio Calabria: scossa di magnitudo 3.6 a Itala (ME) - Secondo quanto riportato dalla Sala Sismica INGV di Roma, l’evento sismico ha avuto coordinate geografiche 38. Segnala reggiotv.it
Terremoto a Messina, scossa di magnitudo 3.6 avvertita anche a Reggio Calabria - 6 è stata registrata alle ore 23:16 con epicentro a Messina. Lo riporta ilmessaggero.it