Terremoto registrata una scossa nel Messinese

Una scossa di terremoto è stata registrata nella tarda serata di ieri in provincia. Il sisma, magnitudo 3.6, s è bverificato alle 23:16. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 49 chilometri di profondità ed epicentro vicino.