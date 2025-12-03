Terra lo travolge muore operaio 58enne

11.45 Un operaio di 58 anni è stato travolto da una massa di terra all'interno di un cantiere nel Padovano, per la posa di tubature del gas. L'uomo è morto per un malore dopo essere stato soccorso. Secondo i carabinieri, si trovava dentro uno scavo ed è stato travolto dal terreno che aveva poco prima rimosso. Rimasto investito nella parte inferiore del corpo, è stato soccorso da colleghi e 118, ma è poi deceduto. E' successo a Ponte San Nicolò (Padova). L'operaio viveva lì vicino, a Piove di Sacco. Era dipendente di una ditta a Brugine. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

