Terni rinvio a giudizio sindaco Walter Verini | Stefano Bandecchi non può rimanere primo cittadino Il ministro Matteo Piantedosi intervenga

Prime reazioni politiche dopo la notizia del rinvio a giudizio del sindaco di Terni Stefano Bandecchi per i fatti accaduti in consiglio comunale nell’agosto 2023.A intervenire ancora sul tema dei comportamenti del primo cittadino ternano è il parlamentare umbro del Partito democratico Walter. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni rinvio a giudizio sindaco, Walter Verini: "Stefano Bandecchi non può rimanere primo cittadino. Il ministro Matteo Piantedosi intervenga"

Stefano Bandecchi rinviato a giudizio: è accusato di oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale - TERNI Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi è stato rinviato a giudizio dal gup del tribunale di Terni Chiara Mastraccio per i reati di minaccia, oltraggio, ... Secondo ilmessaggero.it

