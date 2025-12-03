Terni le ‘Giornate del Drago’ ed il volume ‘Thyrus’ risplendono | Riflessioni sul simbolo identitario della città
Il caffè letterario della Biblioteca ospiterà la presentazione del volume ‘Il Thyrus. Principio e fortuna di una figura allegorica’. Atti delle Giornate del Drago edito da Edizioni Thyrus e curato dalla storica dell’arte Eleonora Belli. Il testo evoca le ‘Giornate del Drago’ andate in scena tra. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Terni: venerdì in #Bct il volume sul #Thyrus e le ‘Giornate del #Drago’ umbriaon.it/terni-venerdi-… #Umbria #leggenda Vai su X
Un po' di colore in queste giornate grigie Ve lo portiamo noi! Pizza... e vai, Area di Servizio Umbria, Direzione Terni/Perugia, Orte 0761402745 / 3357633388 - facebook.com Vai su Facebook
Diocesi: Ac Terni, domani presentazione del volume “La forza mite del riformismo. Riflessioni di un cattolico liberale sulla crisi di inizio secolo” - Riflessioni di un cattolico liberale sulla crisi di inizio secolo” (il Mulino) è il titolo del volume che raccoglie un’ampia selezione di scritti di Giorgio Armillei, ... agensir.it scrive
Libri: Istess, a Terni mercoledì presentazione del volume “La forza dei fragili” di Marco Bartoli con mons. Soddu - Il lungo Medioevo occidentale è stato certamente un tempo di violenza e discriminazione: il nemico, ... Scrive agensir.it