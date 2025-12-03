Terni le ‘Giornate del Drago’ ed il volume ‘Thyrus’ risplendono | Riflessioni sul simbolo identitario della città
Il caffè letterario della Biblioteca ospiterà la presentazione del volume ‘Il Thyrus. Principio e fortuna di una figura allegorica’. Atti delle Giornate del Drago edito da Edizioni Thyrus e curato dalla storica dell’arte Eleonora Belli. Il testo evoca le ‘Giornate del Drago’ andate in scena tra. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
