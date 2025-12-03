Terni il cineforum di Asi solidale | raccolti fondi per la pediatria dell’ospedale

Successo per il cineforum della solidarietà sul film capolavoro di Charlie Chaplin Il Grande Dittatore, nella ricorrenza degli 85 anni dalla sua prima uscita al cinema. L’evento Asi Solidale è stato organizzato con la collaborazione di Club umbro automotoveicolo d’epoca di Terni, federato Asi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

