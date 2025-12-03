Terni apre la mostra Lancia di Luce Nascita di un Capolavoro | Celebrazione di un monumento identitario della città GALLERIA FOTOGRAFICA
È stata inaugurata nel pomeriggio di mercoledì 3 dicembre ai locali del Caos la mostra “Lancia di Luce. Nascita di un Capolavoro”. Realizzata in occasione del trentennale dall’installazione della scultura realizzata dal maestro Arnaldo Pomodoro, l’esposizione racconta il percorso creativo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Terni: #commercio tra luci e ombre. Cè chi #apre ( #OkiDoki) e chi #chiude ( #Tacitus) umbriaon.it/terni-commerci… #Umbria #ristorante #economia Vai su X
«È un libro per bambini e bambine dai sette agli undici anni quello che venerdì 28, Caffè letterario ore 9:00, apre @Umbrialibri Terni: "E poi c’è la terra", opera in cui Giulia Ceccarani, designer ternana, traduce graficamente concetti complicati utilizzando stoffe - facebook.com Vai su Facebook
Lancia di Luce, 30 anni fa la nascita del capolavoro: inaugurata la mostra a Terni - di Maria Giulia Pensosi Un percorso narrativo per rivivere le tappe che hanno portato alla realizzazione della Lancia di Luce di Arnaldo Pomodoro a 30 anni dall’inaugurazione, il 3 dicembre 1995, del ... Come scrive umbria24.it
Laboratori, concerti e premiazioni: al via l’undicesima edizione di ‘TerniInPresepe’ - evento volta alla riscoperta dei valori irrinunciabili e universali del presepe, da anni ormai punto di riferimento anche per la valorizzazio ... umbria24.it scrive
Terni celebra l'impressionismo, 'Da Degas a Boldini' - La Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni presenta, fino al 29 giugno 2025 a palazzo Montani Leoni a Terni, la mostra "Da Degas a Boldini. Scrive ansa.it