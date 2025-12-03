Terni 68enne cade sul lavoro da tre metri mentre monta le giostre | intervento del 118

Infortunio sul lavoro nella mattinata di mercoledì 3 dicembre a Terni, nell’area adiacente a un supermercato a Gabelletta. Un uomo di 68 anni è caduto da un’altezza di circa tre metri mentre stava utilizzando una scala ed è stato soccorso dal 118 in condizioni gravi.Secondo quanto riporta l'Ansa. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

