Terni 68enne cade sul lavoro da tre metri mentre monta le giostre | intervento del 118

Infortunio sul lavoro nella mattinata di mercoledì 3 dicembre a Terni, nell’area adiacente a un supermercato a Gabelletta. Un uomo di 68 anni è caduto da un’altezza di circa tre metri mentre stava utilizzando una scala ed è stato soccorso dal 118 in condizioni gravi.Secondo quanto riporta l'Ansa. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, 68enne cade sul lavoro da tre metri mentre monta le giostre: intervento del 118

Altre letture consigliate

quotidianodellumbria.it/cronaca/grave-… Grave infortunio a Terni durante il montaggio delle giostre: 68enne ricoverato in codice rosso Vai su X

LA SEGNALAZIONE | L’incontro con un gruppo di almeno cinque esemplari nell’area verde di Terni: “Lì spesso ci sono anche persone anziane e famiglie con i bambini” - facebook.com Vai su Facebook

Terni, cade dalla scala mentre monta la giostra: 68enne in prognosi riservata - Stava ultimando il montaggio della piccola giostra per i bambini quando è caduto dalla scala da un’altezza di tre metri. Riporta ilmessaggero.it

Cade mentre è al lavoro, l’infortunio a Terni: grave un 68enne - Un uomo di 68 anni, secondo le prime informazioni, è caduto mentre stava svolgendo dei lavori di fronte ad un supermercato in zona Gabelletta. umbria24.it scrive

Terni, giostraio di 68 anni cade nel vuoto da una scala mentre lavora. Ricoverato all'ospedale in prognosi riservata - L'uomo ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di circa 3 metri. Riporta corrieredellumbria.it

Grave infortunio sul lavoro in zona Gabelletta - Un 68enne, gestore delle giostre per bambini, è stato ricoverato d'urgenza al 'Santa Maria' dopo essere caduto da una scala battendo la testa ... Segnala rainews.it

Cade da una scala mentre sta lavorando, grave uomo a Terni - Infortunio sul lavoro nella mattinata di mercoledì a Terni, in zona Gabelletta, di fronte ad un centro commerciale. Da ansa.it