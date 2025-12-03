Terminator 7 script aggiornamento condiviso da james cameron

aggiornamenti sulla produzione di Terminator 7: focus su sceneggiatura e prospettive future. lo stato attuale del progetto e le dichiarazioni di james cameron. Recentemente, si sono susseguite novità riguardanti Terminator 7. Dopo il risultato insoddisfacente di Terminator: Dark Fate del 2019, il destino della saga ha suscitato incertezze. In risposta, il regista James Cameron ha dichiarato di aver avviato il lavoro sulla sceneggiatura del nuovo capitolo. La sua attenzione, a quanto pare, si concentrerà sulla completa revisione della storia, cercando di impostare una nuova direzione per il franchise. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Terminator 7 script aggiornamento condiviso da james cameron

