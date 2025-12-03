Terminato l' incontro Putin-inviati Usa

23.00 Si è concluso dopo quasi 5 ore di colloqui a Mosca l'incontro tra il presidente russo Putin, l'inviato Usa Witkoff e il genero e consigliere di Trump, Kushner. E' quanto riferisce il Cremlino. I colloqui, dedicati al piano di pace per l'Ucraina, sono stati definiti "produttivi" dal negoziatore russo Dmitriev. Ma il consigliere di Putin, Ushanov, parla di accordo solo parziale sul piano americano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

