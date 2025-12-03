Terminal Psa in arrivo sei nuove gru elettriche

PSA ITALY CHIUDE L’ANNO CON UN RECORD E NUOVE GRU A GENOVA E VENEZIAI tre terminal specchio dell’economia italiana: volumi in linea con il mercatoPsa Italy ha presentato le stime di chiusura dell'anno 2025. In termini di volumi, il quadro di fine esercizio evidenzia una performance stabile al Psa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Terminal Psa, in arrivo sei nuove gru elettriche - Il terminal Psa Genova Pra', primo gateway container d'Italia, si avvia a chiudere il 2025 con un risultato stimato pari a 1. Segnala genovatoday.it

Psa, ripartono gli investimenti: 900 milioni sui terminal. Ferrari: "Serve più ferrovia" - Il più importante terminal italiano chiuderà il 2025 al rialzo e pianifica investimenti pesanti per essere competitivo anche in futuro ... Si legge su primocanale.it

PSA Italy movimenterà nel 2025 più di 2 mln teu - Psa Italy chiuderà il 2025 con una movimentazione superiore ai due milioni di teu, pari al 25% dei volumi lavorati nei terminal gateway italiani. Come scrive trasportoeuropa.it

Psa, i numeri del porto di Genova: traffico in crescita al Sech e performance stabile a Pra’ - Psa, i numeri del porto di Genova: traffico in crescita al Sech e performance stabile a Pra’ ... Lo riporta msn.com

Psa Italy, record al Vecon e nuove gru a Genova e Venezia - Vecon che chiude il 2025 con una stima di 340 mila teus, più dei 337 mila dello scorso anno e più del record del 2023. Segnala msn.com

Psa, crescono i volumi di traffico. “Il Terzo Valico non basta, serve arrivare al confine” - A dicembre, intanto, arriveranno le prime nuove gru interamente elettriche: sei verranno montate a Genova, tre a Venezia. Riporta ilsecoloxix.it