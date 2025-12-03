Tenuta La Fortezza la storia di Giancarlo Siani | il 12 dicembre la presentazione del libro di Pietro Perone Terra nemica

Tempo di lettura: 2 minuti Il 12 dicembre, alle ore 18:00, in collaborazione con la libreria Casa Naima, all’interno della Sala Lago di Tenuta La Fortezza ci sarà la presentazione del nuovo libro di Pietro Perone, dedicato alla figura di Giancarlo Siani, il giovane cronista “precario” del Mattino simbolo della lotta contro la camorra che scontò con la vita il suo impegno nel raccontare con verità, rigore e libertà i rapporti oscuri tra criminalità organizzata e potere. Il nuovo volume di Perone, pubblicato da San Paolo Edizioni, arricchito dalla prefazione del regista Marco Risi, autore di Fortapàsc, e dalla postfazione di Gianmario Siani, nipote di Giancarlo Siani, ricostruisce le vicende che hanno portato all’omicidio di Siani, avvenuto nel 1985 analizzando non solo la storia del giovane reporter, ma anche la sua dimensione umana: le sue passioni, i suoi dubbi, la sua naturale inclinazione alla gentilezza e insieme alla verità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

