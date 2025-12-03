Tentato omicidio con coltello da macellaio aggressore in fuga trovato su un treno diretto a Genova

Prima ha aggredito e ferito una persona con un grosso coltello da macellaio, poi è scappato rendendosi irreperibile, alla fine è stato trovato e arrestato dalla Polfer della Liguria su un treno diretto a Genova. Protagonista dell'episodio violento un 30enne originario del Marocco, accusato di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Tentato omicidio con coltello da macellaio, aggressore in fuga trovato su un treno diretto a Genova

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tentato omicidio nel cuore di #Catania, 30enne finisce in carcere: è accusato di aver ferito un uomo con un grosso coltello da macellaio vicino alla fiera. La ricostruzione https://qds.it/tentato-omicidio-minacce-zona-fiera-catania-carcere/ - facebook.com Vai su Facebook

Notificati dalla Procura gli avvisi di garanzia per il tentato omicidio del 17enne accoltellato in un appartamento di Campobasso. Le indagini proseguono lungo il filone della droga, possibile collegamento con l'operazione a Toro. #IoSeguoTgr @TgrRai Vai su X

Tentato omicidio con coltello da macellaio, aggressore in fuga trovato su un treno diretto a Genova - Prima ha aggredito e ferito una persona con un grosso coltello da macellaio, poi è scappato rendendosi irreperibile, alla fine è stato trovato e arrestato dalla Polfer della Liguria su un treno dirett ... Scrive genovatoday.it

Ricercato per tentato omicidio a Catania, trovato e arrestato su un treno per Genova - L'uomo, destinatario di una misura cautelare in carcere emessa dal gip del capoluogo etneo su richiesta della locale Procura, è stato catturato in Toscana su un treno che viaggiava tra Roma Tiburtina ... Come scrive primocanale.it

Misura cautelare per tentato omicidio zona fiera a Catania Eseguita la misura cautelare personale in... - Misura cautelare per tentato omicidio zona fiera a Catania Eseguita la misura cautelare personale in... Come scrive msn.com

Arrestato in Liguria uomo accusato di un tentato omicidio a Catania - La Polizia ha arrestato un cittadino marocchino in Liguria, accusato di tentato omicidio avvenuto lo scorso agosto a Catania ... Secondo ragusah24.it

Tentato omicidio alla fiera di Catania: un 30enne arrestato sul treno da Roma a Genova - Un 30enne, originario del Marocco, è stato portato in carcere. Riporta meridionews.it

La lite alla Fiera di Catania finita a coltellate, marocchino arrestato per tentato omicidio - La polizia di Stato di Catania, in collaborazione con il Compartimento della Polizia Ferroviaria della Liguria, ha eseguito una misura cautelare personale in carcere, emessa dal giudice per le indagin ... msn.com scrive