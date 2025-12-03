Tentato furto al bar Fantasy Il ladro sfonda la finestra Ma resta bloccato dentro
Colpo sventato per uno sfortunato ladro, nella notte tra lunedì e martedì scorso, in un bar di Cantagrillo, frazione di Casalguidi. L’uomo si è introdotto nel locale, il bar Fantasy, per rubare, ma una volta entrato è rimasto intrappolato all’interno, finendo così per essere arrestato dai Carabinieri. Il malvivente per entrare ha prima tranciato la catena all’inferriata che protegge la vetrata della finestra di lato all’ingresso, poi con un vaso è riuscito a spaccare il grosso vetro antisfondamento. Il vetro però, alto un metro e mezzo e pesantissimo, non si è rotto completamente e, essendo stato spaccato dall’esterno verso l’interno, è rimasto in una posizione tale da non permettere al ladro di varcare la finestra per ritornare fuori, pena il rischio di ferirsi pericolosamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
