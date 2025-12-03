Tentata rapina a San Miniato identificati gli autori

San Miniato, 3 dicembre 2025 - A conclusione di un’intesta attività investigativa, i carabinieri della stazione di San Miniato sono riusciti ad identificare i due autori della tentata rapina in abitazione, avvenuta lo scorso 6 settembre 2025 ai danni di un residente del posto. Sulla base delle risultanze emerse dalle indagini, la Procura della Repubblica di Pisa ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due soggetti. Il provvedimento è stato prontamente eseguito dai carabinieri nel carcere di Sollicciano di Firenze. La misura restrittiva è stata notificata alle due persone, entrambe con precedenti penali specifici e che, al momento dell'esecuzione, si trovavano già detenute nel medesimo istituto penitenziario per altra causa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tentata rapina a San Miniato, identificati gli autori

Scopri altri approfondimenti

la Repubblica. . Entra in una tabaccheria al centro di Castellammare, ha il volto coperto e minaccia i dipendenti che sono dietro il bancone. "Datemi l'incasso", urla. La tentata rapina alle 19, mentre in tanti affollano la piazza di fronte alla villa comunale. Ma i du - facebook.com Vai su Facebook

Rapina a settembre a San Miniato, rintracciati e arrestati due autori - I carabinieri di San Miniato hanno identificato due autori di una tentata rapina in abitazione avvenuta il 6 settembre a San Miniato. gonews.it scrive

La tentata rapina all’ufficio postale. Carabinieri denunciano i complici. La banda è stata tutta individuata - SAN MINIATOA distanza di neanche cinque mesi e al termine di indagini non facili, i carabinieri dell’aliquota operativa e radiomobile della compagnia di San Miniato hanno individuato anche i due ... Scrive lanazione.it