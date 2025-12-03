Tentata aggressione al sindaco di Avella | sventato episodio di violenza in piazza

Avella, 3 dicembre 2025 – Una discussione degenerata nel primo pomeriggio di oggi nella piazza centrale di Avella si è conclusa con un tentativo di aggressione ai danni del sindaco Vincenzo Biancardi. Sul posto, l’intervento tempestivo dei presenti e della Polizia Municipale ha impedito che la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it