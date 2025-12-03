Tentano di coinvolgerlo a investire 1000 euro in Bitcoin poi lo rapinano

Hanno tentato di coinvolgerlo in un investimento in Bitcoin, poi lo hanno rapinato. Vittima un romano di 26 anni che ha raccontato la sua storia ai carabinieri, denunciando tutto. Così sono partite le indagini dei carabinieri di Fregene e della procura di Civitavecchia. Dopo un primo approccio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

