Tenta di invadere il campo | un nuovo Daspo per un tifoso del Latina Calcio
Daspo per un tifoso del Latina Calcio dopo la partita del 26 novembre scorso, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C, tra i padroni di casa della S.S. Arezzo 1923 e i nerazzurri.Dagli accertamenti effettuati dopo il match - per la cronaca vinto dai nerazzurri -, come spiegano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
