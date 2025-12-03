Tenta di invadere il campo | un nuovo Daspo per un tifoso del Latina Calcio

3 dic 2025

Daspo per un tifoso del Latina Calcio dopo la partita del 26 novembre scorso, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C, tra i padroni di casa della S.S. Arezzo 1923 e i nerazzurri.Dagli accertamenti effettuati dopo il match - per la cronaca vinto dai nerazzurri -, come spiegano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

