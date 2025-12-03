Tensione a Rafah Netanyahu accusa Hamas | Viola il cessate il fuoco
Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha puntato il dito contro Hamas, accusandola di continuare a violare l’accordo di cessate il fuoco e di compiere nuovi atti di terrorismo contro le forze israeliane. Le sue dichiarazioni arrivano dopo gli scontri a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, dove quattro soldati dell’ Idf sono rimasti feriti. Netanyahu ha assicurato che Israele “non tollererà” ulteriori attacchi ai propri militari e che risponderà “di conseguenza”, ribadendo la linea di fermezza del governo di fronte alle incursioni del movimento palestinese. Il premier ha poi rivolto un augurio di “pronta guarigione” ai soldati colpiti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Le Forze di Difesa Israeliane hanno condotto attacchi a est di Bureij e sei raid a est di Rafah. Israele verifica l'identità di quattro miliziani uccisi usciti da strutture sotterranee - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Netanyahu accusa Hamas: "Tregua violata, risponderemo". Raid su Rafah - Trump al premier israeliano: 'Non ostacolate la tregua' ... Scrive adnkronos.com
Israele: «Violata la tregua». Netanyahu ordina i raid: pioggia di bombe su Gaza - Le prime bombe sono cadute quando sulla Striscia di Gaza era ormai buio. Secondo ilgazzettino.it
Gaza, la tregua vacilla: Netanyahu ordina nuovi raid su tutta la Striscia. "Hamas ha violato il cessate il fuoco" - Hamas: "Israele fabbrica falsi pretesti per una nuova aggressione a Gaza" Hamas ha accusato Israele di voler "fabbricare falsi pretesti in preparazione di nuove mosse aggressive" a Gaza, stando a un ... affaritaliani.it scrive
Gaza, la tensione torna alle stelle: Israele chiude di nuovo il valico di Rafah. Trump: "I cadaveri degli ostaggi devono tornare ora" - Dopo le notizie diffuse dall'emittente del Qatar Al Araby secondo cui altre salme di ostaggi saranno consegnate a Israele questa sera, alti funzionari di Gerusalemme hanno confermato ai media ... Da affaritaliani.it
L’ordine di Netanyahu: «Potenti attacchi sulla Striscia». Raid su Gaza City, Vance: «Scaramucce» - Benyamin Netanyahu ha dato l'ordine di effettuare raid immediati sulla Striscia, lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro israeliano. unionesarda.it scrive