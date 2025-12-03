Tennis serie A1 Il Ct Zavaglia espugna Messina E si salva da neopromossa

Il Ct Zavaglia conquista la salvezza e si assicura così il secondo anno di permanenza in A1. I ravennati, guidati dal maestro Omar Urbinati e dal tecnico Francesco Rametta, hanno vinto 4-1 in casa del Circolo Tennis e Vela di Messina, sfida playout che all’andata si era conclusa 3-3. Un ottimo risultato per una squadra neopromossa che, proprio nel momento clou della stagione, ha mostrato grande personalità, pur dovendo fare a meno del cervese Daniel Bagnolini. La vittoria è stata ipotecata nei singolari vinti da Carlo Alberto Caniato su Varsalona 6-1, 6-0, Luigi Valletta su Bombara 6-3, 62 e da Niccolò Satta su Egitto 75, 6-4, tre giovani del vivaio ravennate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

