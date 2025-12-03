Tennis serie A1 Il Ct Zavaglia espugna Messina E si salva da neopromossa
Il Ct Zavaglia conquista la salvezza e si assicura così il secondo anno di permanenza in A1. I ravennati, guidati dal maestro Omar Urbinati e dal tecnico Francesco Rametta, hanno vinto 4-1 in casa del Circolo Tennis e Vela di Messina, sfida playout che all’andata si era conclusa 3-3. Un ottimo risultato per una squadra neopromossa che, proprio nel momento clou della stagione, ha mostrato grande personalità, pur dovendo fare a meno del cervese Daniel Bagnolini. La vittoria è stata ipotecata nei singolari vinti da Carlo Alberto Caniato su Varsalona 6-1, 6-0, Luigi Valletta su Bombara 6-3, 62 e da Niccolò Satta su Egitto 75, 6-4, tre giovani del vivaio ravennate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
La serie A di Tennis non si improvvisa bisogna partire dalle basi, creare un vivaio che possa continuare la tradizione e il Tennis club borgotrebbia a tutte le carte in regola per far crescere i vostri ragazzi in un ambiente sano e stimolante - facebook.com Vai su Facebook
TENNIS PLAYOUT SERIE A1 - Domenica 30 novembre Tennis Comunali Vicenza sfida il TC Sinalunga per restare in serie A1: all'andata, sette giorni fa, é finita in parità, ma questa volta serve soltanto la vittoria, eventualmente anche al doppio di spareggio. s Vai su X
Tennis serie A1. Il Ct Zavaglia espugna Messina. E si salva da neopromossa - 3 dell’andata, successo in Sicilia per 4- Segnala sport.quotidiano.net
Serie A1 maschile: TC Rungg, CT Palermo e CT Zavaglia conquistano la salvezza - Retrocessione in A2 per il CT Vela Messina, Park Tennis Club Genova e TC Sinalunga ... Secondo ubitennis.com
Tennis, Serie A1: il Ct Vela perde 4 a 1 con il Ct Zavaglia Ravenna e retrocede in A2 - Dopo il 3 a 3 maturato nell'incontro di andata, serviva un successo alla squadra del capitano Francesco Caputo, ma senza Fausto Tabacco e senza il polacco Jakub Paul i margini per una vittoria erano d ... Come scrive 98zero.com
Tennis, il Ct Palermo al maschile mantiene la Serie A1 - Il licatese Luca Potenza ha vinto il suo ottavo singolare chiudendo questo straordinario campionato da imbattuto in singolare (una sola sconfitta nel doppio). Riporta livesicilia.it
Tennis serie A1, il Ct Vela Messina fa 3 a 3 sui campi del Ct Zavaglia Ravenna - Nell'andata dei playout, la squadra messinese ha pareggiato in Emilia Romagna. Segnala today.it
Domenica il Ctv Messina ospita il Ct Zavaglia Ravenna nel ritorno del playout - Si gioca tutto in una giornata il Circolo del Tennis e Vela Messina che domenica 30 novembre (si comincia alle ore 9) riceverà sui campi in terra battuta di viale della Libertà il Ct Zavagllia Ravenna ... Secondo messinasportiva.it