Temporali c’è l’allerta del sindaco di Benevento Mastella

Tempo di lettura: < 1 minuto In ragione dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che, a partire dalla mezzanotte e fino alle ore 14,00 di domani 4 dicembre, prevede precipitazioni anche a carattere di rovesci e temporali, il sindaco Clemente Mastella invita la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico: · ad evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque a tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

