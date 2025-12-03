ritorno della saga horror con “28 anni dopo: il tempio delle ossa”. Un nuovo capitolo della celebre serie horror, “28 anni dopo: il tempio delle ossa”, sta per arrivare sui schermi italiani. Con un motore narrativo rinnovato e un cast di rilievo, il film si propone di ridefinire le aspettative degli appassionati del genere. La produzione, affidata alla regia di Nia DaCosta, promette di portare una ventata di novità al franchise, mantenendo al contempo i riferimenti alle precedenti pellicole. i protagonisti e le interpretazioni più attese. Il film riporta sul grande schermo alcuni dei personaggi principali già noti, ma introduce anche elementi innovativi che potrebbero modificare drasticamente il contesto narrativo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Tempio delle ossa 28 anni dopo il sequel svela la disumanità