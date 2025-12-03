Tempesta geomagnetica in arrivo il 4 dicembre | ci sarà pericolo per nuovi blackout?

Nelle scorse ore il Sole ha emesso un brillamento solare di classe X1.9, uno dei fenomeni più intensi che la nostra stella possa produrre. Questo evento ha innescato un allarme di tempesta geomagnetica previsto per domani, giovedì 4 dicembre. Allarme da non sottovalutare, visto che negli ultimi giorni ne hanno fatto le spese i software di molti aerei. L’eruzione è partita da una regione molto attiva sulla superficie solare, chiamata macchia solare AR4299, che in questi giorni è puntata verso la Terra. Gli effetti si sono visti subito: ieri, il brillamento ha causato interruzioni temporanee nelle comunicazioni radio in Australia e in gran parte dell’Asia sud-orientale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Tempesta geomagnetica in arrivo il 4 dicembre: ci sarà pericolo per nuovi blackout?

