Telefonate-trappola è allarme | spariti 80 mila euro
Il Friuli centrale torna al centro dell’attenzione per una serie di truffe telefoniche che, nel giro di pochi giorni, hanno colpito due residenti: un 70enne di Campoformido e un 25enne di Pavia di Udine. In entrambi i casi i malviventi si sono spacciati per operatori di istituti finanziari. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Approfondisci con queste news
Attenzione alle telefonate di finti operatori che, con la scusa di un “cambio modem obbligatorio”, di un “aggiornamento alla fibra” o di un “guasto sulla linea”, cercano in realtà di farvi cambiare gestore di telefonia e internet a vostra insaputa. L’obiettivo è attivarv - facebook.com Vai su Facebook