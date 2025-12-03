Telefonate-trappola è allarme | spariti 80 mila euro

Udinetoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Friuli centrale torna al centro dell’attenzione per una serie di truffe telefoniche che, nel giro di pochi giorni, hanno colpito due residenti: un 70enne di Campoformido e un 25enne di Pavia di Udine. In entrambi i casi i malviventi si sono spacciati per operatori di istituti finanziari. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

