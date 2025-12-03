Telefonata Tajani-Rubio gli Usa | Impegnati con voi su Trentini

“Un lungo ed amichevole colloquio telefonico” tra Antonio Tajani e Marco Rubio conferma l'asse Roma-Washington su alcuni temi cruciali. Le parole sono del ministro degli Esteri su X: al centro della conversazione con il segretario di Stato statunitense, ci sono stati appunto alcuni dei principali dossier internazionali. La guerra in Ucraina, la crisi in Medio Oriente e la situazione politica in Venezuela, con particolare attenzione ai cittadini italiani detenuti dal regime di Caracas. Attenzione massima, dunque, riferisce Tajani, sul caso del cooperante Alberto Trentini, detenuto in un carcere della capitale venezuelana da oltre un anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Telefonata Tajani-Rubio, gli Usa: "Impegnati con voi su Trentini"

