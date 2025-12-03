tegola sulla nuova virtus tondi torna in argentina

La vittoria conquistata dalla Nuova Virtus Cesena ai danni della Libertas Peperoncino lo scorso fine settimana era una di quelle che dovevano mettere davvero di buon umore: diretta concorrente alla salvezza messa ko 66-63, aggancio in classifica a 4 punti e iniezione di autostima in vista del delicatissimo rush finale prima delle vacanze natalizie nel corso del quale si potrebbe scrivere una fetta importante del futuro del campionato di basket di serie B femminile. Eppure la barca virtussina continua ad affrontare un mare in tempesta. L’ennesima tegola è infatti arrivata a braccetto col successo alla decima giornata di campionato: Natalia Tondi, atleta argentina pilastro della squadra (20 punti nell’ultima partita, solo per citare il tabellino più recente) è ripartita per il Sud America a causa di problemi personali, lasciando a piedi il club in una fase cruciale e nella quale peraltro non è ancora possibile ricorrere al mercato per riorganizzare l’organico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

