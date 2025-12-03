Tegola Spezia l’infortunio è grave | Sarr dovrà operarsi

Una vera e propria mazzata per i bianconeri guidati da Roberto Donadoni: ko e lungo stop per l’estremo difensore Alle spalle il successo sulla Sampdoria che ha regalato in parte ossigeno nella lotta per non retrocedere, lo Spezia nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con una tegola davvero inattesa da affrontare. (Ansafoto) – Calciomercato.it Fallou Sarr, 28enne senegale e portiere dello Spezia, è stato vittima di un infortunio in allenamento che da subito ha messo in apprensione lo staff di Roberto Donadoni. Sarr, dopo un fortuito scontro di gioco, è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale Sant’Andrea per gli accertamenti di rito. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

