Roma si prepara a ospitare una nuova stagione di teatro americano contemporaneo: l’edizione 2025-2026 di OnStage! Festival approda al TeatroBasilica con un ciclo di letture che mette al centro drammaturghi, compagnie under 35 e il confronto diretto con il pubblico, intrecciando scene, biografie e storie di due paesi lontani e vicinissimi. Un nuovo capitolo per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - TeatroBasilica apre il palco alle nuove voci del teatro USA