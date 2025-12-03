Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show fuori il nuovo trailer

È disponibile il nuovo trailer di Taylor Swift The Eras Tour The Final Show, il film concerto. È disponibile il nuovo trailer di Taylor Swift The Eras Tour The Final Show, il film concerto della vincitrice di 14 Grammy che debutterà il 12 dicembre in esclusiva su Disney+. Girato a Vancouver, British Columbia, durante l’ultimo show del tour da record, presenta l’intero set di The Tortured Poets Department, inserito nel tour dopo l’uscita dell’album nel 2024. Anche The End of an Era, la docuserie evento composta da 6 episodi che racconta lo sviluppo, l’impatto e i meccanismi interni di Taylor Swift The Eras Tour, debutterà il 12 dicembre su Disney+. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, fuori il nuovo trailer

Altri contenuti sullo stesso argomento

Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, ammirate il grandioso trailer del film concerto in arrivo su Disney+ - Disney+ ha appena svelato il nuovo entusiasmante trailer del film concerto Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show ... Come scrive bestmovie.it

Taylor Swift | The Eras Tour – The Final Show: online il nuovo trailer del film concerto in arrivo il 12 dicembre su Disney+ - Disney+ ha diffuso il nuovo trailer di Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, il film concerto dedicato alla superstar vincitrice di 14 GRAMMY ... Lo riporta cinefilos.it

Taylor Swift, pubblicato il trailer del nuovo film-concerto - Come già annunciato, il prossimo 12 dicembre arriveranno in streaming su Disney+ due nuovi contenuti incentrati sull’ultima tournée di Taylor Swift , l'" Eras Tour ". Si legge su rockol.it

Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show: trailer e data d’uscita del film concerto - Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale di Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, il nuovo imperdibile concerto evento della cantautrice statunitense diretto da Glenn Weiss e prodotto da ... Scrive cinematographe.it

Taylor Swift: The Eras Tour – The Final Show, arriva il nuovo trailer - A distanza di 10 giorni esatti dal rilascio di Taylor Swift: The Eras Tour – The Final Show, arriva il nuovo trailer del film, che sarà disponibile su Disney+. ciakgeneration.it scrive

Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show: arriva su Disney+ il film concerto - È disponibile il nuovo trailer di Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, il film concerto della vincitrice di 14 GRAMMY® che debutterà il 12 dicembre in esclusiva su Disney+. Segnala teleblog.it