Tatiana Tramacere scomparsa i timori della mamma | ‘Quel ragazzo era un’ossessione

La 27enne di Nardò scomparsa nel nulla, si indaga sulla vita privata: ascoltati familiari e amici. Si stringe il cerchio attorno alla vita privata di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò sparita nel nulla dal 24 novembre. Le indagini dei carabinieri — che stanno analizzando i tabulati telefonici e tentando di geolocalizzare il cellulare, probabilmente in modalità aerea e irreperibile — si stanno concentrando sulle ultime relazioni della giovane. Ascoltate una trentina di persone tra familiari ed amici. I genitori, Ornella e Rino, hanno raccontato che dopo aver chiuso una storia d’amore importante aveva iniziato una frequentazione con un ragazzo di Nardò, Alessandro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tatiana Tramacere scomparsa, i timori della mamma: ‘Quel ragazzo era un’ossessione

